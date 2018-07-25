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 - OTELİN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera:  Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL, () KADIKÖY Kozyatağı’nda lüks bir otelin 15'nci katında kalan Harun Kadir Bülbül (26)  merdiven boşluğunda ölü bulundu.  Edinilen bilgilere göre, olay sabah 08:00 sıralarında...

 - OTELİN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera:  Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL, () KADIKÖY Kozyatağı’nda lüks bir otelin 15'nci katında kalan Harun Kadir Bülbül (26)  merdiven boşluğunda ölü bulundu. 
Edinilen bilgilere göre, olay sabah 08:00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan lüks otelde meydana geldi. Merdiven boşluğunda Harun Kadir Bülbül'ü yerde kanlar içinde gören otel çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bülbül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otele gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk belirlemelere göre, Bülbül’ün otelin 15'inci  katından  atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde  duruluyor.  İncelemerin ardından Bülbül’ün cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Otelden görüntü
-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekipernden görüntü
-Cenaze aracının gelmesi
-Cesedin otelden çıkarılması
-Cenaze aracına konması
-Genel ve detay görüntüler
 

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