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OTELDE KENDİ BAŞINA DOĞUM YAPAN ABD'Lİ KADIN ÜLKESİNE DÖNDÜ

  Haber-Kamera; Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL Atlanta'dan İstanbul'a gelen ve  dinlemek üzere gittiği Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otelde kendi çabasıyla bir erkek çocuk dünyaya getiren Tai Freeman (22) ülkesine döndü.  Amerika...

OTELDE KENDİ BAŞINA DOĞUM YAPAN ABD'Lİ KADIN ÜLKESİNE DÖNDÜ


 
Haber-Kamera; Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL
Atlanta'dan İstanbul'a gelen ve  dinlemek üzere gittiği Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otelde kendi çabasıyla bir erkek çocuk dünyaya getiren Tai Freeman (22) ülkesine döndü. 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nde yer personeli olarak görev yapan Tai Freeman ve oğlu Xavier Ata'nın ABD Konsolosluğundaki işlemleri tamamlandı. Anne ve oğlu ABD'nin Atlanta kentine gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada havalimanı personelinin ilgisiyle karşılaşan anne ile bebeğin işlemleri görevlilerce yapıldı.
Anne Freeman, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Türk Hava Yolları'nın misafirperverliği ile havalimanı personelinin yardımlarına çok teşekkür ederim. Havalimanının tüm çalışanları sıcakkanlı ve çok yardımsever. Bebeğimin ilk elbiselerini bile onlar verdi. Doğum sonrasındaki evrak işlemleri yaklaşık 1,5 hafta sürdü. Uçuş için gerekli doğum sertifikasını ancak dün alabildim. İstanbul'da iki hafta boyunca çok güzel zaman geçirdik. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama bir gün THY ile Türkiye'ye tekrar geleceğim. Hatta Türkçe öğrenmeye çalışıyorum" dedi.
 
PASAPORTTUNDA ATA YAZIYOR
Freeman, oğlu Xavier Ata ile büyüdüğünde tekrar İstanbul'a gelmek istediğini dile getirerek, basın mensuplarına oğlunun Ata isminin yazılı pasaportunu gösterdi.

Görüntü Dökümü
-Annenin bebeği ile güvenlikten geçiş görüntüsü
-Anne ve bebekten görüntü
-Anne ve bebeğin check-in işlemi görüntüsü
-Görevlilerle anne ve bebeğin topluca görüntüsü
-Anne Tai Freeman röp
-Tai Freeman elle sallama görütüsü
-Genel ve detay görüntü
 

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