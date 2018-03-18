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ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
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ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı....

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrolleri sürüyor. 

AFRİNLİ KADINLAR, ÖSO'YU ZILGITLARLA KARŞILADI

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu. Bu arada, Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. 

ÖSO, AFRİN'DE KONTROLÜ SAĞLADI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişleri sürüyor.

(Görüntülü Haber) ÖSO birlikleri Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı (2)
(Görüntülü Haber) ÖSO birlikleri Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı (2)
(Görüntülü Haber) Afrin ilçe merkezinin dün çekilen görüntüleri (1)
(Görüntülü Haber) Afrin ilçe merkezinin dün çekilen görüntüleri (1)
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ÖSO Afrinde Kontrolü Sağladı
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