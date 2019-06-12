Osmaniye'ye şehidini uğurladı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle uğurladı

Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin naaşı Tunceli'de yapılan törenin ardından Osmaniye'ye getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak Mevlana Mahallesi'ndeki eşinin annesiyle oturduğu taziye evinin önüne götürülerek burada helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami'ne getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ablası Esma Özdemir, kardeşinin tabutun başına gelerek fotoğrafını öptü. Eşi Ayşe Ede ise törende gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları içinde Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Yakınlarının tabutun başında ağlaması

- Şehitin fotoğrafı

- cenazenin taşınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

SÜRE:02'13" - BOYUT:246 MB

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

