Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı; Başkan yaralandı, yardımcısı öldü (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Osmaniye Ticaret Odası'nın görüntüleri
Polis ekipleri
OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------ Osmaniye Ticaret Odası'nın görüntüleri Polis...
03 Temmuz 2018 Salı 13:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Osmaniye Ticaret Odası'nın görüntüleri
Polis ekipleri
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