 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

"ÖRÜMCEK ADAM" GİBİ TIRMANDI... ŞAŞKINA ÇEVİREN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

  Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Zeytinburnu'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların giriş katındaki dairelerde bulunan demir korkulukları...

"ÖRÜMCEK ADAM" GİBİ TIRMANDI... ŞAŞKINA ÇEVİREN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

 

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Zeytinburnu'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların giriş katındaki dairelerde bulunan demir korkulukları kullanarak birinci kata tırmandıkları görülüyor. Hırsızlar bazen de birbirine destek olarak "kule" oluşturuyor. Bu sayede eve tırmanan hırsız içeri kolaylıkla giriyor.
Zeytinburnu'nda 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçisi, Telsiz Mahallesi'ndeki bir binanın balkonundan atlayan 17 yaşındaki R.S'yi gözaltına aldı.Yapılan incelemede R.S'nin 2 arkadaşıyla birlikte 8 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Bir arkadaşı gözaltına alınırken diğerinin de başka bir suçtan gözaltına alındığı ifade edildi.
Hırsızlık anları sokaklarda bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 arkadaşın 5 farklı binanın birinci katındaki dairesine tırmandığı görülüyor. Giriş kattaki dairelerin demir korkuluklarına tırmanan zanlılar birinci katta camları açık bırakılan dairelere giriyor. Zanlıların bir daireye girerken birbirine destem olarak kule gibi yükseldiği diğer hırsızın da içeri girdiği görülüyor. R.S. tutuklanırken bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anları
-Birinci kata çıkmaları
-Dairelere girmeleri
-Kule oluşturmaları
-Kaçmaları
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar