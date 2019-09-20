Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyor
Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyor Antalya'dan demir alarak Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak 'Oruç Reis' araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Oruçreis' Fırkateyni refakat...
Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyor
Antalya'dan demir alarak Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak 'Oruç Reis' araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Oruçreis' Fırkateyni refakat ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'dan demir alarak Doğu Akdeniz'deki planlı sahasına intikal eden Oruç Reis araştırma gemimize, TCG Oruçreis Fırkateynimiz tarafından refakat ediliyor" denildi.
Türkiye'nin milli sismik arama gemisi 'MTA Oruç Reis7, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını aramak ve çıkarmak üzere görevlendirilen 'Fatih' ve 'Yavuz' sondaj gemileri ile 'Barbaros Hayrettin' Sismik Araştırma Gemisi'ne destek verecek.
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-Refakat görüntüsü
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