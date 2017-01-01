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Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saldırı: En az 35 ölü çok sayıda yaralı var 3G CANLI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina dün gece 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan ya da saldırganlar Kalaşnikoflarla içeri girip çevreye ateş açtılar. Çok sayıda kişinin yaralandığı söyleniyor.
Ve, acı haberi açıklayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 3 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti. 

Edinilen bilgiye göre 1 polisin şehit olduğu bir kişinin öldüğü 30'dahn fazla kişinin de yaalandığı belirtiliyor...

Gece kulübüne noel baba kılığında giren teröristin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk belirlemelere göre 1 polisin, 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralanın olduğu saldırıyı otomatik silah taşıyan noel baba kılığına girmiş 2 terörist gerçekleştirdi.

Gece kulübünde o sırada 700 - 800 kişi bulunuyordu. Bazı tanıklar teröristin arapça konuştuğunu söyledi.

VALİ ŞAHİN AÇIKLADI: EN AZ 35 ÖLÜ VAR


İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Saldırının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Şahin, "Bir teröristin uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurunu şehit ederek daha sonra bir vatandaşımızı şehit ederek daha sonra içeriye girerek masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı gerçekleştirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 1 tanesi polis memuru. 40 vatandaşımız hastanelerde tedavi altında" diye konuştu.
Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA

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