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Ortaköy'de ünlü gece kulübünde silahlı saldırı .. 3G CANLI YAYIN

Saldırgan ya da saldırganlar Kalaşnikoflarla içeri girip çevreye ateş açtılar. Çok sayıda kişinin yaralandığı söyleniyor.

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina dün gece 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan ya da saldırganlar Kalaşnikoflarla içeri girip çevreye ateş açtılar. Çok sayıda kişinin yaralandığı söyleniyor.

Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 3 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti. 

Edinilen bilgiye göre 1 polisin şehit olduğu bir kişinin öldüğü 30'dahn fazla kişinin de yaalandığı belirtiliyor...

Gece kulübüne noel baba kılığında giren teröristin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk belirlemelere göre 1 polisin, 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralanın olduğu saldırıyı otomatik silah taşıyan noel baba kılığına girmiş 2 terörist gerçekleştirdi.

Gece kulübünde o sırada 700 - 800 kişi bulunuyordu. Bazı tanıklar teröristin arapça konuştuğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 6-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 6-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 5-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 5-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 4-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 4-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 3-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 3-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 2-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 2-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 1-
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de eğlence merkezinde silahlı saldırı 1-
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