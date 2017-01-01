Ortaköy'de ünlü gece kulübünde silahlı saldırı .. 3G CANLI YAYIN

Saldırgan ya da saldırganlar Kalaşnikoflarla içeri girip çevreye ateş açtılar. Çok sayıda kişinin yaralandığı söyleniyor.
Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 3 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti.
Edinilen bilgiye göre 1 polisin şehit olduğu bir kişinin öldüğü 30'dahn fazla kişinin de yaalandığı belirtiliyor...
Gece kulübüne noel baba kılığında giren teröristin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk belirlemelere göre 1 polisin, 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralanın olduğu saldırıyı otomatik silah taşıyan noel baba kılığına girmiş 2 terörist gerçekleştirdi.
Gece kulübünde o sırada 700 - 800 kişi bulunuyordu. Bazı tanıklar teröristin arapça konuştuğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...