Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI

Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti.

Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdıran saldırgan en an 39 kişiyi öldürdü. Saldırıda 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Yaralılar ambulanslanla çevre hastanelere kaldırıldı.



Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.