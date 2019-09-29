ORTAKÖY'DE KUMPİRCİLERİN OLDUĞU YERİN ALTINDAN GEÇEN KANAL ÇÖKTÜ (1) 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Beşiktaş Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Çökme olan bölüm

-Kanalın görüntüsü