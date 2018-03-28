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ORTAKÖY'DE GECE KULUBÜ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA: İNCELEMELERİN TAMAMLANMASIYLA YOL TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünün önünde yaşanan silahlı kavga nedeniyle saat 04.30 sıralarında trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi olay yeri çalışmalarının ardından saat 07.50...

ORTAKÖY'DE GECE KULUBÜ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA: İNCELEMELERİN TAMAMLANMASIYLA YOL TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()
Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünün önünde yaşanan silahlı kavga nedeniyle saat 04.30 sıralarında trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi olay yeri çalışmalarının ardından saat 07.50 sıralarında yeniden araç trafiğine açıldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ
Yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi  ise olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.  

Görüntü Dökümü:
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-Yerdeki boş kovanlar
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Kapalı yoldan görüntü
-Yolun trafiğe açılması
-Cesedin cenaze aracına alınması
-Cenaze aracının gidişi
-Genel ve detaylar
 

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