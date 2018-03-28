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- ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA : HANDE YENER DE GECE KULÜBÜNDEYMİŞ

Haber: Ali AKSOYER - İhsan YALÇIN - Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Ortaköy'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener'in de içeride olduğu...

- ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA : HANDE YENER DE GECE KULÜBÜNDEYMİŞ

Haber: Ali AKSOYER - İhsan YALÇIN - Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul
Ortaköy'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener'in de içeride olduğu öğrenildi. 
Ortaköy'deki gece kulübünde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma gece kulübünün dışında da devam etti. Bu sırada Alkan Uçar Er belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Kapıdaki güvenlik görevlisi O.K. de Alkan Uçar Er'e silahla karşılık verdi. Alkan Uçar Er olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga sırasında Hande Yener'in de gece kulübende olduğu öğrenildi. Yener'in DJ'lik yapan oğlu Çağın Kulaçoğlu'yu izlemeye geldiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan O.K.'nin polisteki sorgusu sürüyor. 

Görüntü dökümü
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-Kulüp önünden görüntü
-Yerdeki ceset
-Özel harekat polisleri
-Trafiğe kapalı cadde
-İki kadının ağlaması
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Yoldaki mermi kovanları
-Mermi isabet eden araçlardan görüntü
-Genel ve detaylar 

28.03.2018 - 05.22 Haber Kodu : 180328014
28.03.2018 - 06.47 Haber Kodu : 180328015
 

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