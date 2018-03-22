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ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANININ KURŞUNLANMASINDA "İNTİKAM" SALDIRISI İDDİASI 

  -  9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL Ortaköy'de 2 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü kurşunlanması ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.  23 Ocak'ta Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübüne...

ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANININ KURŞUNLANMASINDA "İNTİKAM" SALDIRISI İDDİASI 

 

-  9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL
Ortaköy'de 2 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü kurşunlanması ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 
23 Ocak'ta Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi rastgele ateş açtı. Gece kulübünde büyük paniğe neden olan saldırısı sırasında eğlence mekanında koruma olarak çalıştığı öğrenilen Erhan Kayatekin vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda iki kişi de ağır şekilde yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada olayın Şişli'de bir başka eğlence mekanın kurşunlamasına yönelik 'intikam saldırısı' olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları soruşturmanın ardından saldırıyla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorguya alınan 9 kişinin işlemleri devam ediyor. 

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
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Olay yeri
Yerdeki boş kovanlar
Polis ekipleri 
Özel harekat polisleri 
Güvenlik Önlemleri
Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları
Genel ve Detaylar
 

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