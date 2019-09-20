ORTAKÖY'DE BOŞ ARAZİDE UKRAYNALI BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL () Ortaköy'de boş bir arazideki ağaçların altında 39 yaşında Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beşiktaş Ortaköy...
Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()
Ortaköy'de boş bir arazideki ağaçların altında 39 yaşında Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beşiktaş Ortaköy Aydınlık Sokak'ta saat 14.00 sıralarında çevredeki vatandaşlar yeşillik alandan otların arasında hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otların arasında yatanın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri erkek cesedinin üzerinde yaptığı aramada Ukrayna vatandaşı Yurıı M. (39) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Polis ekipleri yeşillik alanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme polisi de sokak üzerinde ve yeşillik alandan bir süre çalışma yaptı. Cesetin gerekli incelemelerden sonra Adli tıp Kurumuna kaldırılması bekleniyor.
Görüntü Dökümü
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-Yeşillik alandan genel ve yakın detaylar
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Polisin güvenlik şeridi çekmesi
-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü
-Cesetin bulunduğu alandan genel ve yakın detaylar
-Genel ve yakın detaylar
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