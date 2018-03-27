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ORTAKLARINI KAÇIRIP FİDYE İSTEYEN 3 KİŞİ YAKALANDI

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL İstanbul'da birlikte oto alım satımı yaptıkları ortakları Niyazi D.(54)'yi kaçırarak ormanda dövdükleri daha sonra ailesinden 20 bin lira fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı....

ORTAKLARINI KAÇIRIP FİDYE İSTEYEN 3 KİŞİ YAKALANDI

 

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL
İstanbul'da birlikte oto alım satımı yaptıkları ortakları Niyazi D.(54)'yi kaçırarak ormanda dövdükleri daha sonra ailesinden 20 bin lira fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, satmak için aldıkları bir otomobilin çalındığını, bunun sorumlusu olarak ortaklarını suçladıkları öğrenildi.

EVİNİN KAPISININ ÖNÜNDE KAÇIRILDI
Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa'da 24 Mart 2018 tarihinde evinde otururken sigara içeceğini söyleyerek kapısının önüne çıkan Niyazi D., evinin önünden kaçırıldı. Niyazi D.'nin oğlunun babasından haber alamadıklarını söyleyerek polise başvurması üzerine soruşturma açıldı.

20 BİN LİRA FİDYE İSTENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Niyazi D.'yi bulmak  için operasyon sürdürürken, şüpheliler Niyazi D.'nin ailesini arayarak "Hemen 20 bin lira hazırlayın. Yoksa beni bir daha göremezsiniz" dedi.

POLİS PUSU KURARAK YAKALADI
Bu gelişme üzerine fidyecilerle polis arasında müzakere başladı. Aileden teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için randevu yeri vermeleri istendi. Bayrampaşa'da verilen randevu yerine parayı almaya gelen Hasan D.(32), Nurettin K.(26) Sefer G.(31)  polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan Niyazi D., de kurtarıldı.

MAĞDUR "BENİ ORTAKLARIM KAÇIRDI"
Gasp Büro Amirliğinde ifade veren Niyazi D., "Birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Benim bulduğum bir araç başkasına sattığımızın ertesi günü çalındı .Arkadaşlarım otomobili benim çaldığımı söyleyerek beni suçluyorlardı. Beni evimin önünden kaçırdılar. Arnavutköy'de ormanlık alana götürürek soyup dövdüler. Öldürecekler, diye çok korktum. Onları otomobili çalmadığım konusunda ikna edemedim" dedi.
Poliste yapılan işlemleri sırasında şüphelilerin, birbirlerini suçlayarak aslında alacakları olan parayı tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar

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