ORMANLIK ALANDAKİ TOMBALA ÇADIRINA POLİS BASKINI 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Sarıyer'de ormanlık alanda bulunan tombala çadırına polis tarafından baskın düzenlendi. O anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01.00 sıralarında Ayazağa’ya 5 kilometre mesafedeki ormanın içinde kurulan çadır kumarhanesini bastı. Çadırda bulunan 57 kişi gözaltına alındı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Çadırdan görüntü

-Polisin içeri girmesi

-Çadırdakilerin görüntüsü

-Tombala malzemeleri

-Detaylar