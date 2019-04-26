Orhan Gencebay'ın oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı

BEŞİKTAŞ'ta ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay'ı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Doğan Erdoğan, "Silahlı tehdit" ve "Yaralama" suçlarından tutuklandı.
Gökhan Murat Emre Gencebay'ı trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sonrasında bıçakladığı ileri sürülen taksici Doğan Erdoğan gözaltına alındığı polisler tarafından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Beyoğlu bölgesine bakan müracaat savcısı tarafından sorgulanan şüpheli Doğan Erdoğan, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan şüpheli Erdoğan, "Silahlı tehdit" ve "Yaralama" suçlarından tutuklandı.
BEŞİKTAŞ'ta ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay'ı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Doğan Erdoğan, "Silahlı tehdit" ve "Yaralama" suçlarından tutuklandı.