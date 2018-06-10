Orgeneral Akar: TSK, vatan topraklarının bütünlüğü için gece-gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 1'inci Komando Tugay Komutanlığı/Kayseri'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Orgeneral Akar burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görev yapan tugayımız terörle mücadelede yurt içi ve sınır ötesinde çukur operasyonları, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Afrin'de çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. 1964'ten bugüne kadar 417, son üç yılda 76 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir."



Görüntü dökümü

-Akar'ın konuşması

-Detaylar

ANKARA ()