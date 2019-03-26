ORGAN NAKLİNDE İHA KULLANILABİLECEK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

TAV Havalimanları ve "DroneTürk" iş birliğiyle düzenlenen İnsansız Hava Araçları Konferansı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Ali Sürmen Salonu'nda gerçekleştirildi. DroneTürk Kurucusu Mustafa Kaçan, organların taşınmasında İnsansız Hava Araçları (İHA)'larının kullanılabileceğini söyledi. "Organ nakli konusunda bazı endişeler yaşanması normal. Fakat dünyada bunlar aktif şekilde kullanılıyorsa bundan korkmamız gerekiyor. Dakikalar içerisinde bir noktadan bir noktaya nakil gerçekleştirmek mümkündür" dedi.

Konferansta İHA'ların kullanım alanları, teknolojik gelişmeler ve yasal mevzuatları masaya yatırıldı. Konferansa TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, DroneTürk Grubu Kurucusu Mustafa Kaçan ve bazı davetliler katıldı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE NAKİL GERÇEKLEBİLİR

İnsansız Hava Araçları'nın kullanım alanları hakkında açıklamalarda bulunan DroneTürk Kurucusu Mustafa Kaçan; şunları söyledi: "Şu anda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) kayıtlı 75 bin insansız hava aracı kullanıcısı bulunuyor. Lisanslı İHA pilotu sayısı da yaklaşık 30 binlere yaklaşıyor. Biz bugün 13 meslek grubunu tanıtıyoruz. Bunlar arasında zirai ilaçlama, haritalama, afet ve acil kurtarma ile emniyet alanları yer alıyor. Mesela Şile Belediyesi, can kurtarma simidini drone aracılığıyla atıyor. Bir belediyemiz, alan taraması ve çekilen fotoğrafların birbirleriyle eşleştirerek, kaçak yapıların tespitini sağlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadelede bundan istifade etmeye başladı. Organ nakli konusunda da bazı endişeler yaşanması normal. Fakat dünyada bunlar aktif şekilde kullanılıyorsa bundan korkmamız gerekiyor. Teknolojisinde eksiğimiz varsa üniversitelere YÖK programı içinde bölümler koyarak, teknolojileri oluşturabiliriz. Teknik liselere bununla ilgili bölümler koyabiliriz. Bizim cihazlarımız sadece kumanda ile değil, otonom olarak üzerinde yer alan GPS sayesinde, belirlediğiniz koordinattan diğerine sorunsuz bir şekilde götürülebilir. İş pilottan çıkıyor ve hata payı tamamen sıfır oluyor. Dakikalar içinde bir merkezden bir merkeze nakil işlemi gerçekleştirilebilir. Çünkü devlet ya da üniversite hastanelerimiz yüksek yapılardan oluşuyor. Çatılarda buna benzer helikopter alanları oluşturursa bir noktadan diğerine güvenli bir şekilde dakikalar içinde, saniyelerle yarıştığımız bu organ nakillerini yapmak hayal bile değil."

İNSANLAR İHA'LARLA OLUMSUZ HABERLERLE TANIŞTI

Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları'yla 2015 yılında tanıştığını hatırlatan, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'na insansız hava aracı sokulduğunu, bundan yaklaşık 1 ay sonra bir kız yurdunu insansız hava aracıyla gözetleme haberlerine yer verildiğini aktaran Kaçan, "İnsansız hava araçlarının faydalarını, teknolojisini, katma değerlerini, neler yapılması gerektiğini, ülke ekonomisini nasıl geliştireceğini konuşmamız gerekirken sadece mangal yelleme ve fotoğraf çekme gibi basit alanlarla gündeme getirdik ama bugünden itibaren bunlara son verilerek, bunun meslek alanı olduğunu, insanların burada istihdam edilmesini, yatırımların yapılmasına dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

AVRUPA'YA ÖRNEK OLACAĞIZ

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Feyyaz Deniz Sarıgöl ise, arama ve medikal kurtarma üzerine yapılan faaliyetlerin Avrupa'da bulunmadığı ve buna öncelik edeceklerini ifade ederek şunları söyledi: "3 yıllık bir araştırmanın sonucunda sistemimize hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine bu sistemi entegre etmeyi düşünüyorduk. Çalışmalarımız halen devam ediyor Sağlık Bakanlığımızın bu konuda bize desteği tam. Arama kurtarma konusunda bir çok ülkede bununla ilgili çalışma var ama arama ve medikal kurtarma üzerine bir faaliyet bulamadık. Bizim bu projemizdeki amaç dağda arazi şartlarında kaybolma, yaralanma düşme gibi vakalarda medikal kurtarma ekiplerimiz intikal edene kadar drone ile olay yerinden önceden bilgi almak, çevre güvenliğini sağlamak gerekirse ekiplerimize bildirmek ve yaralıya medikal kurtarma paketi atmak hayatını ettirmeyi sağlamaktı."

BU BELKİ DE SON ETKİNLİĞİMİZ OLACAK

TAV İstanbul Havalimanları Genel Müdürü Kemal Ünlü de " Bu etkinlik, Atatürk Havalimanı'nın sanırım son ev sahipliği olacak. Zira 5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece saat 02.00'de Atatürk Havalimanı ticari hava taşımacılığına veya yolcu taşımacılığına kapanacak. Çünkü yeni havalimanının yapılabilme şartlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla ülkemizde havacılıkla yaşıt olan Atatürk Havalimanı, Türk sivil havacılığının parlayan bir yıldızı olma vasfını kaybedecek" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Konferanstan görüntüler

-Kemal ünlü konuşması

-Mustafa kaçan röp.

-Feyyaz Deniz Sarıgöl röp.

-Detay görüntüler