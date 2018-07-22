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Ordu'da yanan evde aynı aileden 3 kişi öldü

ORDU'nun Akkuş ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında, Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş (59) yaşamını yitirdi. Akkuş İlçesi Ortabölme Mahallesi'nde bugün saat 04.00 sıralarında Sabri Güneş'e ait ahşap...

Ordu'da yanan evde aynı aileden 3 kişi öldü

ORDU'nun Akkuş ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında, Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş (59) yaşamını yitirdi.

Akkuş İlçesi Ortabölme Mahallesi'nde bugün saat 04.00 sıralarında Sabri Güneş'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürdü. 

Yangında alevlerin arasından çıkmayı başaramayan Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yaşamını yitirdi. 

Evin küle döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü
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-Yanan evden ve çevreden detaylar (Cep telefonu)
-Yanan evden fotoğraflar

Süre: (01.21 DK) - Boyut: (152 MB)

Haber: Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), ()

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