Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

ORDU'da etkili olan sağanak yağmur ilçelerde sele dönüştü. En ağır hasar ise Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana geldi. Ünye'de kısmen çöken köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı, bölgede toplam 8 köprü yıkıldı. Sel nedeniyle mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarını su bastı, 550 fındık işçisi tahliye edildi, meydana gelen heyelanda ise 5 kişi yaralandı. Selde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılırken, bir fabrikada mahsur 165 işçi ise helikopterlerle kurtarılıyor.Yağmurun sele dönüştüğü Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin taşması sonucu Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü kısmen çöktü. Yol çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yaralanan 5 kişi mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. 5 kişi ekipler tarafından Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDIÜnye ilçesinde Cevizdere Mahallesi'nde bulunan ve Cevizlidere Deresi üzerinden geçen bir beton köprü de sel sularına dayanamayarak tamamen çöktü. Köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede işyerleri bulunan vatandaşlar mahsur kalan binaların çatılarına çıktı. Aynı mahallede 1'i kadın 3 kişi sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından 3 kişi evden kepçeyle çıkarılarak kurtarıldı.FATSA'DA OSB SU ALTINDA KALDI, DERELER TAŞTIOrdu'nun Fatsa ilçesinde, etkili olan sağanakla Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı. İlçenin Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu.FINDIK İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI SU BASTIFatsa ilçesinde Güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların yer aldığı alan sular altında kaldı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma, suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı. Başka bir mahalle de de fındık işçileri tedbir amaçlı olarak yüksek bir bir bölgeye tahliye edildi. Öte yandan İkizce ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir yavru karaca da vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI: İKİNCİ SEL FELAKATİİlçede meydana gelen sel felaketi ile ilgili konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye'de son bir ayda iki sel meydana geldi. Bunun boyutu çok farklı. Üst bölgelerdeki alternatif köprüler de yıkılmış vaziyette. Sabah saatlerinden beri sahadayız. Can kaybımız yok, göçük altında kalıp yaralananlar hastaneye sevk edildi. Yoğunlukla iş bölgesinde taşkın meydana geldi. Fabrikada çalışan 165 kişi helikopterle kurtarılıyor" dedi.ORDU BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: 7 İLÇEMİZDE AFET VARKentte yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Karadeniz Sahil Yolunda 1 köprü yıkıldı, toplam 8 köprü yıkıldı. Mahsur kalan 165 kişiyi kurtarma çalışması helikopterle sürüyor. 7 ilçemizde afet var. 550 fındık işçisi tahliye edildi " dedi.METREKAREYE 80 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜOrdu Valiliği'nden sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Perşembe, Fatsa ve Ünye İlçelerinde metrekareye yer yer yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü belirtilirken bu bölgelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada şöyle denildi:"Ünye ilçemizin Çevizdere mevkiinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü'nde sel nedeniyle çökme meydana gelmiş ve Devlet Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Daha sonra yapılan inceleme sonucu, karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden çift taraflı kontrollü olarak ulaşım yeniden başlamıştır. Ünye ilçemizin Yiğitler Mahallesinde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandığı ihbarının alınması üzerine, arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş ve 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunulmuştur. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir. Ünye ilçemizin Cevizli Mahallesi'nde sel baskını nedeniyle evinde mahsur kalan Turhan Şahin isimli vatandaşımızı kurtarmak için iş makineleri devreye sokulmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter talebinde bulunulmuştur. Mahsur kalan vatandaşımızı kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Ünye ilçemizin Cevizdere mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir."550 FINDIK İŞÇİSİ TAHLİYE EDİLDİAçıklamada Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü/Çandır mahallesinde evinde mahsur kalan Aydın Serdar isimli vatandaşın arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtilerek "Perşembe ve Fatsa ilçelerimizde risk altında bulunan 8 konut tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkiinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir. Tahliye edilen fındık işçileri için Kızılay’dan 100 çadır ve 300 battaniye talebinde bulunulmuştur" denildi.115 SU BASKINI İHBARI GELDİSu baskınları nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri tarafından su tahliye çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve işyerlerinin tahliye işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca, oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları belediyeler, Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarına ait iş makineleri ile sürdürülmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Ünye'den DRONE görüntüler

Yıkılan Cevizdere köprüsünden görüntüler

Fatsa ve Ünye'den görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ