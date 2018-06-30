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ONUR YÜRÜYÜŞÜ İÇİN YARIN BU YOLLAR KAPALI

Erhan TEKTEN - İSTANBUL Taksim'de yarın LGBTİ'liler tarafından yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 14.00'dan itibaren trafiğe...

ONUR YÜRÜYÜŞÜ İÇİN YARIN BU YOLLAR KAPALI

Erhan TEKTEN - İSTANBUL
Taksim'de yarın LGBTİ'liler tarafından yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saat 14.00'dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı
 
Trafiğe Kapatılacak Yollar;
-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi 
-Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
-Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
-Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi 
-Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi
-Taksim Tünel kesişimi
 
Alternatif Güzergâhlar;
-Tarlabaşı Bulvarı,
-Gümüşsuyu,
-Kazancı Yokuşu istikameti
 

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