Ömrünü kurduğu yardım vakfına adadı

Ankara'da Engin Öztürk (82), 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda yaralanan askerlere yardım amacıyla gönüllü çalışmalara başladıktan sonra 1985 yılında kurduğu Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı’na (HASVAK) hayatını adadı. 44 yıldır derneğin başkanlığını yürüten Öztürk, 9 bin gönüllüsü ile kanser, alzheimer ve diğer hastalara maddi ve manevi destek sağlıyor.



Evli ve 2 çocuk annesi Engin Öztürk, 1960 yılında eğitimi için Bursa'dan Ankara’ya geldi. Öztürk, 1974 yılında Kıbrıs Harekatı’ndan Ankara’da Gülhane Askeri Hastanesi'ne (GATA) gelen yaralı askerlere önce tek başına daha sonra çevresindeki insanları da alarak, moral ziyaretleri gerçekleştirdi. Her geçen gün artan sayıları ile 'GATA'da gönüllü hanımlar çalışıyormuş' şeklinde seslerini duyuran Öztürk, 'Mavi Melekler' projesini hayata geçirdi. 1984 yılına kadar gönüllü çalışmalarına devam eden Öztürk, bir yıl sonra HASVAK'ı kurdu. Öztürk, 44 yıldır başkanlığını yürüttüğü vakfa hayatını adadı. Yaşamı boyunca ayak tümörü, rahim ve yumurtalık kanseri ve meme kanseri hastalığına yakalanan ve 20 ameliyat geçiren Öztürk, eşinin de 6 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanması nedeniyle bu tür hastalara özel ilgi gösterdi. 9 bin gönüllüsü ile kanser ve Alzheimer hastaları başta, diğer hastalara da maddi ve manevi destek sağlayan Öztürk, şimdi hastaların refakatçilerine ücretsiz olarak faydalanabilecekleri pansiyon kurmak istiyor.



‘DİKİŞ DİKEREK PARA KAZANIYORDUK’



1990’lı yılların başında ilk ofislerini açtıklarını ifade eden Öztürk, "Ofisimizi kurduğumuz zaman paraya ihtiyacımız vardı. Hastaların ihtiyacını karşılamak istiyorduk, kaynak bulmamız gerekiyordu. Ofisimizi genişleterek atölye kurduk. Dikiş dikerek para kazanırdık. Kısa sürede toplu dikişler dikmeye başladık. Sadece davet düzenleyerek değil, ücretli dikiş dikerek para kazanıyorduk. O zaman PETLAS’ın bütün dikişlerini biz diktik. Daha sonra gönüllü çalışan sayımız arttı ve hastanelere gruplar yaptık. Üyelerimiz ücret almadan çalışırlardı ve kimse inanmazdı" dedi.



'9 BİN GÖNÜLLÜ ÜYEMİZ VAR'



Vakıflarında Türkiye genelinde 9 binden fazla gönüllünün olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:



"Vakfımızın önceliği yatan hastaları ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılamaktı. Gelirlerimizin artmasıyla birlikte genel merkezimizi açtık. Hayırseverlerin ve yardımseverlerin devreye girmesiyle birlikte bize en büyük güç oldu. Bu süreçte kaynaklarımız artmaya başladı. Sağlık ocakları kurup devlete bağışladık. Sadece Ankara ile sınırlı kalmayıp, şubeler açmaya başladık. Şu anda 9 tane şubemiz var. Daha sonra yurtdışında da şubeler açmaya başladık. Ankara’da sadece gönüllü çalışan sayımız yaklaşık 2 bin kişidir. Türkiye genelinde toplamda yaklaşık 9 binden fazla olarak çalışanımız var. Gönüllü üyelerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Mavi Melekler bünyesinde çalışanlarımıza diğer hastanelerden başka hastaların bilgisi geliyor. Hastalık konusunda ilk kanserli hastaları daha sonra Alzheimer hastalarını seçiyoruz. 45 yıl bizi çok eğitti. Ayrıca her ay kanser ücretsiz kanser eğitimi veriyoruz. Eğitimlerin yararını gören çok vatandaş oldu."



YAZDIĞI KİTABIN GELİRİNİ DERNEĞİNE BAĞIŞLADI



2 ay önce yayımladığı 'Engin-Hayat Herkese Has Bir Yolculuk' isimli kitabının tüm gelirini derneğine bağışlayan Öztürk, "Kitabımda sağlığa gönül vermiş Engin’i tanımalarını istedim. Yardım çalışmalarına başlayacaklara yol gösterici ve teşvik edici küçük bir rehber niteliğinde olsun istedim. Bağışçılığı seçenler bilinçli seçmelidir. Başlayıp yarı yolda bırakmamalıdır. Bu gönüllü çalışmalarda acı-tatlı çok enteresan durumlar yaşanıyor. Kitabımı okuyan kişi ‘bazen mutlu, bazen üzücü ama en büyük hayır olayını gerçekleştiriyoruz’ diyebilecek. Kitabı tamamen vâkıfa bağışladım. Sadece geliri değil kitap vâkıfındır. Bu vâkıfın kalıcı olması için böyle bir şey gerekiyordu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-HASVAK Kurucu Başkanı Engin Öztürk röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()