Ömer Faruk Kavcurmacı imza için polis merkezine geldi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları gerekçesiyle 4 Mayıs'da tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı, sabah saatlerinde Şenlikköy Polis Merkezi'ne geldi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kavurmacı, polis merkezinde imza attı. Çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kavurmacı, “Yargı ile alakalı bir karar. Diyeceğim bir şey yok" diye konuştu. Kavurmacı, polis merkezine kendisiyle birlikte gelen kişiyle birlikte araca binerek buradan ayrıldı.



