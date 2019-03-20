ÖLDÜRÜLEN LİSE ÖĞRENCİSİ EMİRCAN AÇIKGÖZ DAVASI TUTUKLU 5 SANIĞA TAHLİYE

*Küçükçekmece'de tanımadığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Karagöz'ün ölümüne ilişkin davada mahkeme heyeti, 5 sanığını tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliyesine karar verdi.



İSTANBUL

Küçükçekmece'de 2017 yılında tanımadığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün (16) ölümüne ilişkin davada 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

"BİR KİŞİNİN 'ÖLDÜRÜN' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUM"

Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya 8 tutuklu sanık ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada 12 kişi tanık sıfatıyla dinlendikten sonra sanıklar söz aldı. Söz verilen tutuklu sanık Emrah Bal, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Olay akşamı arkadaşım Eda ile geziyordum. Olay yerinden geçerken ateşin ortasında kaldım. Gelen ateşte ben de yaralandım. Ben kimseyi tanımam. Benim yaralanmama sebep olan kişiyi tanımıyordum ancak duruşma salonunda gördüğüm o şahsın Yakup Demirok olduğunu öğrendim. Ölen kişiyi kimin vurduğunu bilmiyorum. Beni vurandan şikayetçiyim" dedi. Soru üzerine sanık Bal, "Olay günü ismini bilmediğim sokak üzerinde kamyonet vardı. Kamyonetin arkasından çıkan şahıslardan birisi Yakup Demirok'tu, elinde küçük bir tabanca vardı. Aramızda 10-15 metre kadar mesafe vardı. Kamyonetin arkasından çıkan diğer kişileri hatırlamıyorum. Görsem belki tanıyabilirim. Huzurda bulunmuyorlar. Ayrıca bir kişinin 'Öldürün' diye bağırdığını duydum. Ancak yüzünü gördüğüm bu şahısta burada bulunanlardan biri değildir" dedi.

"BEN KİMSEYİ VURMADIM"

Tutuklu sanık Feyyaz Eren, mahallede 'uyuşturucu satılmasın' diye insanları uyardığını ve bu nedenle hasımları olduğunu belirterek, "Kuleli sokaktan giriş yaptığımda üzerimize ateş açıldı. Kamyonetin arkasından bana Akın Demirok, Emrah Demirok, Şahin Demirok ve Tolga Demirok ateş ettiler. Ancak ben de taciz ateşi ettim. Ben kimseyi vurmadım" dedi. Sanık Eren, "O caddede 500 dükkan var. Hiç birinin kamerası kayıt yapmamış mı, kayıtlar ne oldu?" diyerek konuşmasını tamamladı.

5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Cihat Altunç, Devran Demir, Rıdvan Eren, Serkan Kurt ve Savaş Kaplan'ın tutuklu kaldığı süreyi nazara alarak tahliyesine karar verdi. Cenap Alakuş, Emrah Bal ve Feyyaz Eren'in tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre olay şöyle oldu: Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Evden iki arkadaşıyla birlikte çıkarak babasının arabasına binen lise öğrencisi Emircan Açıkgöz çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Çıkan çatışmada Emircan Açıkgöz, aracına isabet eden kurşunlar sonucu hayatını kaybetti. Savcılık hazırladığı iddianamede, olayda maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araç içerisindekileri kasten öldürme kastı ile ateş ettiği, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği ve eylem sonucuna iki grubun beraber yol açtığı belirtildi. İddianamede 4'ü firari 36 sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 30'ar yıla kadar hapisleri isteniyor.

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