Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

ÖLDÜRÜLEN KUYUMCU BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Esenler'de, dün silahlı soygun girişimi sırasında öldürülen kuyumcu Eyüp Sedat Koçer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.  39 yaşındaki Eyüp Sedat Koçer'in cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'na...

ÖLDÜRÜLEN KUYUMCU BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul
Esenler'de, dün silahlı soygun girişimi sırasında öldürülen kuyumcu Eyüp Sedat Koçer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 
39 yaşındaki Eyüp Sedat Koçer'in cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Koçer'in cenazesi ailesi tarafından alındı. Cenazeyi Sedat Koçer ile aynı mesleği yapan ağabeyi Murat Koçer teslim aldı. Hayatını kaybeden Eyüp Sedat Koçer'in aile dostu Şeref Yumurtacı, soyguncuların öldürmek ve dükkandaki altınları almak için geldiklerini söyledi. Kaçan soyguncuların biran önce yakalanmasını isteyen Yumurtacı, "Soygunculardan biri kadın kılığında çarşaflı olarak içeriye girmiş. Saat sorma bahanesiyle girmişler. Daha sonra büyük bir çatışma çıkıyor. Biri dükkanda öldürülüyor" diye konuştu.
Evli, 3 çocuk sahibi Eyüp Sedat Koçer, Esenler'deki hayırseverler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Habipler'deki Yeşil Yayla Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü
-Koçer'in yakınlarının kurum önüne gelmesi
-Koçer'in ağabeyinin görüntüsü (Gözlüklü, paltolu)
-Koçer'in yakını ile röportaj
-Detaylar


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,