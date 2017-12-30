ÖLDÜRÜLEN KUYUMCU BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul

Esenler'de, dün silahlı soygun girişimi sırasında öldürülen kuyumcu Eyüp Sedat Koçer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

39 yaşındaki Eyüp Sedat Koçer'in cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Koçer'in cenazesi ailesi tarafından alındı. Cenazeyi Sedat Koçer ile aynı mesleği yapan ağabeyi Murat Koçer teslim aldı. Hayatını kaybeden Eyüp Sedat Koçer'in aile dostu Şeref Yumurtacı, soyguncuların öldürmek ve dükkandaki altınları almak için geldiklerini söyledi. Kaçan soyguncuların biran önce yakalanmasını isteyen Yumurtacı, "Soygunculardan biri kadın kılığında çarşaflı olarak içeriye girmiş. Saat sorma bahanesiyle girmişler. Daha sonra büyük bir çatışma çıkıyor. Biri dükkanda öldürülüyor" diye konuştu.

Evli, 3 çocuk sahibi Eyüp Sedat Koçer, Esenler'deki hayırseverler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Habipler'deki Yeşil Yayla Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü

-Koçer'in yakınlarının kurum önüne gelmesi

-Koçer'in ağabeyinin görüntüsü (Gözlüklü, paltolu)

-Koçer'in yakını ile röportaj

-Detaylar



