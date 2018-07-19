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ÖLDÜRÜLEN DEAŞ'IN YÖNETİCİSİNİN KARISI İSTANBUL'DA YAKALANDI

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DEAŞ’ın 2016’da Irak’ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün Ebu Ömer El Şişani kod adlı askeri kanat sorumlusu Tarkan Batiraşvili’nin eşi S.D.  sahte pasaportla İstanbul'da yakalandı.  İstanbul Terörle...

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ'IN YÖNETİCİSİNİN KARISI İSTANBUL'DA YAKALANDI

Alper KORKMAZ - İSTANBUL
DEAŞ’ın 2016’da Irak’ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün Ebu Ömer El Şişani kod adlı askeri kanat sorumlusu Tarkan Batiraşvili’nin eşi S.D.  sahte pasaportla İstanbul'da yakalandı. 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik çalışmada, çatışma bölgeleri ile bağlantılı, İstanbul’da eylem arayışı içinde olan örgüt üyelerini belirledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’deki 11 adrese özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı. 
Yapılan araştırmada, S.K adına düzelenmiş pasaportun sahte olduğu belirlendi. S.K’nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D’nin de, 2016 yılında Irak Ninova’da hava bombardımanı ile öldürülen DEAŞ’ın askeri kanat sorumlusu Çeçen Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili’nin eşi olduğu tespit edildi. S.D.'nin bu evlilikten 2 oğlu olduğu kaydedildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.S, U.B, I.T ve S.D tutuklanırken, A.D adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

Görüntü Dökümü:
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-S.D.'nin fotoğraflı (çarşaflı)
-S.D.'nin diğer fotoğrafı
-Şüphelilerin fotoğrafı
 

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