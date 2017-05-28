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ÖLÇEKLİ DÜNYALAR MODEL YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

ÖLÇEKLİ DÜNYALAR MODEL YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU Haber: Hayati KILIÇ /  İstanbul Modelcilik Kulübü Derneği tarafından  her yıl düzenlenen ve dünyanın her yerinden modelcilerin katıdığı dördüncü "Ölçekli...

ÖLÇEKLİ DÜNYALAR MODEL YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

ÖLÇEKLİ DÜNYALAR MODEL YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: Hayati KILIÇ /  İstanbul
Modelcilik Kulübü Derneği tarafından  her yıl düzenlenen ve dünyanın her yerinden modelcilerin katıdığı dördüncü "Ölçekli Dünyalar Model Yarışması" ödül töreni ve sergisi Beşiktaş'taki  Deniz Müzesi'nde yapıldı. Türkiye'nin en büyük modelcilik buluşması özelliğine sahip olan etkinlikte 150 yarışmacıya 11 katagoride altın, gümüş ve bronz madalyalar verildi. Katılımcılar ve ziyaretçiler kara, deniz ve hava araç modellerini etkinlikte satın alma fırsatı da buldu. Modelcilik Kulübü Derneği Başkanı Ruhi Bayraktar "Derneğimiz 2009 yılında kurulmuşu olup, modelcilik dallarındaki bütün kategorileri kapsıyor. Bu ne demektir? Hem uçakları, hem askeri kara araçlarını, gemileri, figürleri, kategorilerin hepsi konusunda derneğimiz faaliyet göstermektedir. Derneğimizin bu konsepte düzenlemiş olduğu 4. model yarışmamız. Burada da yine bütün kategoriler tarafında yarışmamızı açtık bu sene. Katılım sayımız 450 civarında. Bu seneki konsepti biraz farklılaştırmaya çalıştık. Modelcilik tarafında faaliyet gösteren, ürün satışı yapan dükkanları ve firmaları buraya davet ettik. Buraya gelen arkadaşlar indirimli alışveriş yapma imkanına sahip oldular" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yarışmacılara ait modellerden
-Modelcilik Kulübü Derneği Başkanı Ruhi Bayraktar röp.
-Genel ve detaylar 
 

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