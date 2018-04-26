İSTANBUL- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Polislerin elindeki dosyalar
-Araçlara bindirilmeleri
-Araçların çıkışı
-Genel ve detaylar
26.04.2018 - 07.12 Haber Kodu : 180426004
26.04.2018 - 07.28 Haber Kodu : 180426005