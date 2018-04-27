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OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL   Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Maçta...

OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL  
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli dün sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. 

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(Özel)
-Emniyetten çıkarılan şüpheliler
-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi
-Genel ve detaylar 

27.04.2018 - 07.10 Haber Kodu : 180427005

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