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OKULLARIN AÇILMASI VE YAĞMUR NEDENİYLE TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL- İstanbul'da kar tatilinden sonra okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması ve yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet...

OKULLARIN AÇILMASI VE YAĞMUR NEDENİYLE TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL-

İstanbul'da kar tatilinden sonra okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması ve yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde trafik adım adım ilerledi.

TEM ve E-5'te de yoğunluk yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında yaşana maddi hasarlı kazalar ve yağmur nedeniyle yollardaki su birikintileri de trafiğin oluşmasına neden oldu.

Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak işlerine gitmeye çalışırken bazıları da şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğunu gösteren tabela

-Köprülerden trafik görüntüsü

-E-5 'den görüntü

-Taksim'den görüntü

-Yağan yağmur

-Şemsiyeleri ile yağmurdan korunanlar

-Ara sokaklardaki kar

-D-100 karayolundan görüntü

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