Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

OKULDA "TACİZ" İDDİASI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL- Ataşehir'de bir ortaokulun konferans salonunun tadilatında çalışan bir işçinin, kız öğrencilerin fotoğrafını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiası velilerin tepkisine neden oldu. Polis...

OKULDA "TACİZ" İDDİASI

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-
Ataşehir'de bir ortaokulun konferans salonunun tadilatında çalışan bir işçinin, kız öğrencilerin fotoğrafını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiası velilerin tepkisine neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A  adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Olay Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre okulun konferans salonun tadilatı için çalışan bir işçinin cep telefonuyla kız öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Öğrenciler durumu  ailelerine bildirdi. Polisin arayan veliler okula geldi. Polis, C.A.'yı  gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  Okul önünde toplan veliler, işçinin serbest kalmasına tepki gösterdi. Veliler, öğrencilerin psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

Görüntü Dökümü
----------
-Okuldan görüntü 
-Toplanan velilerden görüntü
-Öğrencilerden görüntü
-Veliler ile röp
-Genel ve detay görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314