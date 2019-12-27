Okulda iki kardeşe cinsel istismara tutuklama
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde ilkokulda 6 ve 9 yaşındaki iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan hizmetli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün önce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda...
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde ilkokulda 6 ve 9 yaşındaki iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan hizmetli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün önce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda hizmetli olarak görev yapan E.Y., iddiaya göre 6 ve 9 yaşındaki iki kız kardeşe çikolata verme bahanesiyle kazan dairesine götürerek cinsel istismarda bulundu. İki kardeşin durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine hizmetli E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kardeşe ise psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara), ()-
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