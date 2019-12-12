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OKUL YAKININDAKİ BAKKALDA SATILAN "ŞIRINGA ÇİKOLATALAR" TOPLATILDI

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL, () Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine okul kantinlerinde denetimler yapılıyor....

GÜNDEM 12.12.2019, 16:26
OKUL YAKININDAKİ BAKKALDA SATILAN "ŞIRINGA ÇİKOLATALAR" TOPLATILDI

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL, ()
Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine okul kantinlerinde denetimler yapılıyor. Ümraniye'de zabıta ekipleri gittikleri okullarda denetim gerçekleştirdi. Bir okulun yakınındaki bakkalda bulunan şırınga çikolatalar ise işlem yapılarak yediemine götürüldü.
Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna takılması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki Umut Bilgi, 9 gün önce boğazına kaçtığı iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle öldü. İki çocuğun ölümü sonrası okul kantinleri ve okulların yakınlarındaki bakkallarda denetimler artırıldı.
  
ZABITA EKİPLERİ KANTİNLERİ VE BAKKALARI DENETLEDİ
Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri; Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu, İnkılap İlkokulu, Şehit Köksal Karmil Ortaokulu kantinleriyle, okullara yakın bulunan bakkal ve kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığı araştırılırken diğer ürünler de incelendi. Kantinlerin ruhsatları da kontrol edildi. 
 
"ÖZELLİKLE ARADIĞIMIZ ŞIRINGA ÇİKOLATA VE BENZERİ ÜRÜNLER" 
Zabıta memuru Gülali Sürgün, kantin ve bakkallarda gerçekleştirilen denetimle ilgili, "Tüm okul ve kantinleri denetliyoruz. O ürünü bulduğumuz zaman yasal işlem yapıyoruz. Bulunan yerlerde yasal işlem sonrası yediemine alacağız. Gerekli mercilere de bildirilecek. Özellikle aradığımız 'şırınga çikolata' ve buna benzer oyuncak türü çikolata, şekerler. Ayrıca ruhsatları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde tarihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme yapıyoruz" diye konuştu. 

"DAHA ÖNCE ŞIRINGA ÇİKOLATA YEDİM" 
Denetimin yapıldığı bir okuldaki öğrenci daha önce bakkaldan aldığı şırınga çikolatayı yediğini ifade ederek, "Bakkaldan almıştım. Kapağını açınca içinde jelatin var. Jelatini çıkardıktan sonra şırıngasına bastırdığında boğazına takılabiliyor" diye konuştu. 

"DENETİMLERİN ARTIRILMASI GEREKİYOR"
Veli Ercan Ede, denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Denetimlerin artırılması gerekiyor. İki çocuğumuz vefat etti. Bunun bu zamana kadar yapılması gerekiyordu. Denetimlerin kantinlerde yeteri kadar yapıldığını zannetmiyorum" diye konuştu. 

BAKKALDA SATILAN ŞIRINGA ÇİKOLATALAR TOPLATILDI 
Ümraniye'de gerçekleştirilen denetim sırasında okul yakınında bulunan bir bakkala giren ekipler 'şırınga çikolata' satışı yapıldığını tespit etti. Bakkalın ruhsatı incelenirken, şırınga çikolatalar yapılan yasal işlem sonrası yediemine götürüldü. Zabıta müdürlüğü ekipleri, satışın yapıldığı yer hakkında ilgili kurumlara bilgi verileceğini belirtti.
 
SLİME OYUN HAMURU İÇİN DE İŞLEM YAPILDI 
Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında bir okulun karşısında bulunan kırtasiyede satılan 'slime oyun hamuru' hakkında da yasal işlem yaptı. Satışının zararlı olduğu gerekçesiyle hamurlar toplanarak yediemine götürüldü. 

Görüntü Dökümü 
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-Okul kantinine yapılan denetimden görüntüler
-Ekiplerin ürünleri incelemesi
-Şırınga çikolatadan görüntüler
-Ekiplerin yasal işlem uygulaması
-Zabıta memuru ile röportaj
-Öğrenci ile röportaj
-Veli ile röportaj
-Detay görüntüler 


 

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