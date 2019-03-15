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'Okul müdüründen öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı' iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dersin ahengini bozacağı ve çalışanların dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle öğretmenlere topuklu ayakkabı giymeyi yasakladığı öne sürülen ilkokul müdürü M.K. hakkında soruşturma başlatıldığını,...

'Okul müdüründen öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı' iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dersin ahengini bozacağı ve çalışanların dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle öğretmenlere topuklu ayakkabı giymeyi yasakladığı öne sürülen ilkokul müdürü M.K. hakkında soruşturma başlatıldığını, sürecin devam ettiğini açıkladı.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki ilkokulun müdürü M.K., öğretmenlere gönderdiği 10 Ocak 2019 tarihli 'Okul kararları' başlıklı yazıda, 'Tüm öğretmenlerimize; Okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve alt-üst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim' dedi. M.K.'nin, öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren metni de kadınlara verdiği ileri sürüldü. CHP'li milletvekilleri Gamze Taşçıer, Okan Gaytancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taşçıer, Gaytancıoğlu ile Tanrıkulu'nun söz konusu yasak iddiasına ilişkin soru önergelerine cevap verdi. Bakan Selçuk, Ankara Valiliği'nce ilkokul müdürü M.K. hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konuya ilişkin olarak inceleme ve soruşturma yapılmak üzere 22 Ocak 2019 tarihli valilik oluru ile maarif müfettişlerinin görevlendirildiği ve sürecin devam ettiği belirtilmektedir" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, ()

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