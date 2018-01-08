OKUL ÇEVRELERİNDE UYUŞTURUCU DENETİMİ...

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Kağıthane'de okulların çevresinde narkotik polisleri denetim yaptı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri'nden oluşan 100 polis, Kağıthane'de bulunan okulların çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişilerin üstleri arandı, kimlik kontrolü yapıldı. Okul çevresindeki kafeler de aramalar gerçekleştirildi. Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Otay, polisin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Polisin üst araması yapması

-Kafelerde yapılan aramalar

-Kimlik kontrollerinden görüntüler

-Okul müdürünün açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler