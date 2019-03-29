Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAHÇESİNDE YANGIN (1)
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
29 Mart 2019 Cuma 10:59
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