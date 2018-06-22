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OHAL Komisyonu bin 300 kişi için işe iade kararı aldı

Meslekten ihraç edilenlere ilişkin bu güne kadar 21 bin 500 kararı inceleyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bin 300 müracaat için işe iade kararı aldı. Başvurulardan 18 bin 200'nü reddeden komisyon, bazı KHK'ler ile göreve iade edilen...

OHAL Komisyonu bin 300 kişi için işe iade kararı aldı

Meslekten ihraç edilenlere ilişkin bu güne kadar 21 bin 500 kararı inceleyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bin 300 müracaat için işe iade kararı aldı. Başvurulardan 18 bin 200'nü reddeden komisyon, bazı KHK'ler ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı verdi.

Olağanüstü hal kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), kamu görevinden çıkarılanlar, öğrencilik bursu kesilenler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ve kuruluşlarının başvurularını değerlendirip, karara bağlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, komisyona yapılan başvuru sayısının 108 bin 905, bugüne kadar komisyon tarafından verilen karar sayısının 21 bin 500, incelemesi devam eden başvuru sayısının ise 87 bin 405 olduğu belirtildi. Komisyon tarafından bugün alınan kararlar sonrası, incelenen 21 bin 500 başvurudan, bin 300  müracaat için işe iade, 18 bin 200'ü için ret, bazı KHK'ler ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı alındı. Komisyonun son bir ay içerisinde ise 640 kabul olmak üzere toplam 4 bin 500 başvuruyu incelediği aktarıldı.

ATAMA İŞLEMİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE YÖK TARAFINDAN YAPILACAK
Açıklamada, komisyon tarafından alınan kararların kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiği, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtildi. Ret kararı verilen kişilerin, karara karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare mahkemelerine görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabileceği de ifade edildi. 


Özkan ARSLAN/ANKARA,()

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