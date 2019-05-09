ÖĞRENCİLERE BAĞIMLILIĞA KARŞI SAZLI, ŞİİRLİ VE TİYATRO OYUNLU ETKİNLİK

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Avcılar’da başta uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla sazlı, şiirli, tiyatro oyunlu etkinliğini bir günde 900 öğrenci ilgi ile izledi.

Bağımlılıkla Mücadele Derneği (Bağ-Der) Başkanı Öztürk Karahan, bağımlılığa karşı en etkili mücadele yönteminin eğitimden geçtiğini söyledi. Karahan gençler açısından sıkıcı geçen bağımlılık konulu klasik seminer ve konferanslar yerine onların ilgisini çekmek amacıyla özel bir lisenin de katkılarıyla ‘Sanatla Bağlan Hayata’ ismini verdikleri etkinlikte mesajlarını şiir, müzik ve tiyatroyla ilettiklerini anlattı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde sabah ve öğleden sonra 450’şer öğrencinin izlediği etkinlikte ozan Garip Yadigar ile derneğin girişimleri ile uyuşturucu bağımlılığından kurtulan Murat Soydan, birlikte şiir okudu. Etkinlikte bağlama çalan Durmuş Yazar, Neşet Ertaş’ın ‘Doyulur mu, canana kıyılır mı’ eserini çalıp söyledi. Öğrenciler, nakarat bölümünde Yazar’a eşlik etti. Son bölümde Neno Tiyatro Grubu oyuncuları Alas Metin, Zeynep Necili, Kaan Basmacıoğlu, Seyithan Cabri sahneledikleri, 'Pranga' isimli oyunda uyuşturucu ile yaşamları kararan 3 gencin yaşam öykülerini canlandırdı.

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt’un da son bölümünü izlediği oyunu izlerken bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Bir öğrenci, bu tür etkinliklerin kapsamının genişletilmesini, sokaktaki insanlara da ulaşılması gerektiğini söyledi.

Yeşilay’ın 2010-12 yılları arasındaki Genel Başkanı Avukat Muharrem Balcı, "Arkadaşlarımız, bağımlılıkla mücadelede, gençleri bilgilendirmede çok farklı yöntem izledi. Biz bu yöntemleri kullanmamıştık. Bağımlılıkla mücadele insan hakları mücadelesidir. Bu mücadele sadece sağlık dili ile sürdürülemez. Bugüne kadar bu nedenle hiçbir başarı elde edilemedi. Sanat, spor ve hukuk dilinin bu mücadeleye girmesi gerekir. Bağ-Der’i kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Neşet Ertaş'ın bağlama ile çalınan türküsü

-Eski bağımlı ve şair birlikte 'Dönemem' isimli şiiri okurken

-'Pranga' isimli tiyatro oyunundan sahneler

-Kızılay Eski Genel Başkanı

-Dernek Başkanı Öztürk Karahan konuşurken

-Öğrencilerin oyun, etkinlik ve bağımlılık ile ilgili görüşleri