Öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi 103 öğrenci zehirlendi
Osmancık'ta öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci ilk belirlemelere göre karbonmonoksitten zehirlendi. Çorum’un Osmancık ilçesinde çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Osmancık’ta bir öğrenci yurdunda...
Osmancık'ta öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci ilk belirlemelere göre karbonmonoksitten zehirlendi.
Çorum’un Osmancık ilçesinde çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Osmancık’ta bir öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 103 öğrenci zehirlenme şikayeti ile hastanelere sevk edildi. Karbonmonoksitten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme vakaları üzerine öğrencilerden 20’si Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 öğrencinin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Zehirlenme vakası üzerine Sağlık Müdürlüğü’nün yanı sıra hastanede görev yapan hekimler acil müdahaleye çağrıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayı doğrularken 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle Osmancık ve Çorum’da tedavi altına alındıklarını, 5 öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin yapıldığını söyledi.
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