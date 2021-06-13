Oğlunun 'Recep Tayyip' ismini değiştirmek istedi, memurlar reddetti

CHP, kalabalık bir heyetle Çankırı'ya giderek rapor hazırladı. Raporda, bir vatandaşın söyledikleri dikkat çekti. Oğluna “Recep Tayyip” ismini koyan bir vatandaş, değiştirmek istediğini ancak memurların geri çevirdiğini söyledi.

CHP; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden oluşan 40 kişilik bir heyetle Çankırı'ya gitti. Çankırı'da halkın sorunları ve görüşleri üzerine bir rapor hazırlayan heyet, raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.



Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda bazı detaylar dikkat çekti. Heyet, "Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar' diyerek değiştirmiyor" diyen bir vatandaşın sözlerinide rapora ekledi.



Cumhuriyet'in haberine göre, Çankırılı vatandaşın sözleri raporda, "Pişmanım ama değiştiremiyorum: Oğluma “Recep Tayyip” adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, “Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz” diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum. (Vatandaş)" ifadeleriyle yer aldı.



ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Oğlumun adını değiştiremiyorum" ifadeleri hakkında açıklama yaptı.



Vali Ayaz, "Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



Rapordan bazı görüşler şu şekilde;



Verdiğini geri aldı: 3 bin TL hibe destek aldım. “Faydası oldu mu” diye sorarsanız; üzerine ekleyip BAĞKUR prim borcumu ödedim. Devlet verdiğini geri aldı. (Esnaf)



Borçlular, yakını üstüne şirket açıyor: Esnaf borcunu ödeyemeyince, yeni kredi çekebilmek için eşi ya da yakını üzerine şirket kurmaya başladı. Bu yüzden şirket kapanışından çok, basit usulde şirket açılışı yapılıyor. Hükümetin, “Şirket açılışı çok” söyleminin kaynağı bu. (Esnaf)



Primler 9’a katlandı: Pandemi döneminde çiftçiye hiç destek verilmedi. İki senedir BAĞKUR’lar ödenmiyor. BAĞKUR primleri borcu silinsin. 2010 yılında prim 120 TL idi, bugün 1085 TL. Aylık ödeyemiyorum. (Çiftçi)



Çeltik sözü tutulmadı: Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında TMO’nun, üreticiyi desteklemek için patatesle birlikte çeltik alımı yapacağını söylemişti. TMO patates alımı yapmasına rağmen pirinç alınmadı. Geçen yılın ürünleri depolarında duran, satamayanlar var.