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Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı (2)
OĞLUNU GERİ İSTEYEN ANNE HDP İL BİNASININ CAMINI KIRDI Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar’ın HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar’ın HDP il binasına gelerek yanında getirdiği çekiçle kapı camını...
GÜNDEM 22.08.2019, 20:52
OĞLUNU GERİ İSTEYEN ANNE HDP İL BİNASININ CAMINI KIRDI
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar’ın HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar’ın HDP il binasına gelerek yanında getirdiği çekiçle kapı camını kırdığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yakınlarıyla HDP il binası önüne gelen Hacire Akar, yanında getirdiği çekiçle kapının camını kırarak tepkisini gösterdiği görülüyor.
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