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Ocak Ayı Ülke Gündeminde Boğaziçi Üniversitesi Vardı

Siyaset dünyasına yönelik, medyada yazılan haber ve yazılara dair yapılan incelemede ay boyunca en çok konuşulan konu, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atama ve devamında yaşanan gelişmeler oldu.

GÜNDEM 08.02.2021, 22:44 08.02.2021, 23:17 Murat Aydın
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Ocak Ayı Ülke Gündeminde Boğaziçi Üniversitesi Vardı

Ocak Ayı Ülke Gündeminde Boğaziçi Üniversitesi Vardı

Siyaset dünyasına yönelik, medyada yazılan haber ve yazılara dair yapılan incelemede ay boyunca en çok konuşulan konu, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atama ve devamında yaşanan gelişmeler oldu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Çin'de üretilen koronavirüs aşısına onay vermesiyle başlayan aşılama süreci de gündemde sıklıkla yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi atamaya tepki gösterdi

Türkiye, 2021’nin ilk gününe yeni bir gündemle girdi. 1 Ocak gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanması, medyada da ses getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına, Boğaziçi Üniversitesi’nin bazı öğretim üyeleri ve öğrencileri karşı çıktı. Öğrenciler ve öğretim üyeleri kurum dışından rektör olarak atanan Melih Bulu’nun istifa etmesini ve rektörün seçimle belirlenmesini talep etti. Bazı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin atamaya tepki olarak yaptıkları protestolar, ay boyunca kampüs içerisindeki farklı eylemlerle sürdü. Ay boyunca hem hükümet hem de muhalefet kanadı tarafından konuşularak toplam 37 bin 922 haberde konu olan Boğaziçi Üniversitesi, Ocak ayının en çok konuşulan gündem başlığı oldu. Melih Bulu ise atanma kararı ile birlikte Ocak ayında toplam 15 bin 145 haberde yer aldı.

Aşılama süreci medyaya yansıdı


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Çin'de üretilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısına onay verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, CoronaVac aşısının acil kullanım onayını aldığını belirtti. Açıklamanın ardından Ankara Şehir Hastanesine geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilk CoronaVac aşısı canlı yayında yapıldı. Bakan Koca'nın CoronaVac aşısının ilk dozunu olmasının ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kameralar karşısına geçerek aşının ilk dozunu oldu. Türkiye genelinde 81 ilde aşılama çalışmaları başladı. Aşı odalarında ilk olarak sağlık çalışanlarına öncelik verildi. Sağlık çalışanlarının ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. 21 Ocak'ta ise 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanırken, eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri de aşı oldu. Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı. 28 Ocak’ta ise 75 yaş üzerindeki vatandaşlar aşı oldu. Ocak ayı boyunca her bir detayı büyük bir merak ile takip edilen Çin aşısı CoronaVac, toplam 27 bin 519 haberde yer aldı.
 
Erken seçim yine gündemdeydi

Bir sonraki seçimin 2023’te yapılacağı Türkiye’de, muhalefet partilerin son zamanlarda sık sık gündeme getirdiği erken seçim, Ocak ayında tekrar gündeme geldi. Millet ittifakı hemen hemen her gün gündeme erken seçim konusunu getirerek çağrıda bulunsa da, Cumhur İttifakı erken seçime soğuk baktığını açıkça dile getirdi. Bu süreç zarfında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haziran ayında erken seçim yapılması gerektiğini vurguladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da erken seçim gündemine dair yaptığı açıklamalarla seçime yeşil ışık yaktığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye’nin gündeminde erken seçim olmadığını belirterek “Erken seçim dayatması, Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır” açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin seçimi 2023 yılında yapacağına değindi. Millet ittifakı tarafından son zamanlarda sıkça gündeme getirilen erken seçim, Ocak ayı boyunca toplam 14 bin 957 habere konu edildi.


 

#ülke gündemi #ocak ayı #BoğaziçiÜniversitesi #ErkenSeçim #korona #MelihBulu
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