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"O PASAPORT" UN SAHİBİ KIRGIZİSTAN'DA KONUŞTU

Haber: Özgür ALTUNCU - Murat ÇAKIR, İstanbul Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı. Bu sabah İstanbul'dan Bişkek'e gelen...

"O PASAPORT" UN SAHİBİ KIRGIZİSTAN'DA KONUŞTU

Haber: Özgür ALTUNCU - Murat ÇAKIR, İstanbul

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı. Bu sabah İstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu açıkladı. Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım"dedi. 2011 yılından bu yana ticaret için Türkiye'ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Akhe Mashrapov'un açıklamaları Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.

Görüntü Dökümü:

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- Kırgız haber sitesindeki haber ve video

- Pasaportun ve Mashrapov'un fotosu

 

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