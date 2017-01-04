O LOKANTANIN SAHİBİ KONUŞTU

Haber - Kamera İbrahim AKTÜRK İSTANBUL

Ortaköy saldırısını düzenleyen teröristin, katliamı gerçekleştirdikten sonra Zeytinburnu'na taksiyle geldiği ve burada bir lokanta çalışanından taksi ücretini vermek için para aldığı iddia edildi.

LOKANTA SAHİBİ “BU OLAYIN BENİMLE İLGİSİ YOK

Nuri Paşa Mahallesi'nde bulunan lokanta sahibi Şemsettin Dursun, bu iddialara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çalışanların bu soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındığını ve kendisinin bu olayla ilgisinin olmadığını söyleyen Dursun, “Bunun benimle ilgisi olsaydı lokanta şimdi çalışmazdı. Polisler ifademi aldılar, daha sonra lokantanı açabilirsin dediler diye konuştu. Saldırganın taksiyle dükkanın önüne geldiği ve taksi ücreti için lokantadaki bir çalışandan para aldığı yönündeki iddialara ilişkin ise Dursun, “Bu konu hakkında bilgim yok. Ama biz şuan çalışmaktayız. Çalışanlarımdan birkaçı gözaltına alındı. İnşallah onların da suçsuz olarak çıkacağına inanıyorum dedi.

POLİS GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE EL KOYMUŞ

İddiaya göre, saldırganın katliamdan sonra lokantaya taksiyle geldiği ve daha sonra lokantaya girdiği görüntüler, yan taraftaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Lokantanın hemen yanında bulunan bir işyerinin sahibi Mehmet Tahincioğlu, güvenlik kamerası görüntülerini polisin aldığını belirterek, “Gece 03.00 ile 03.30 arasında bir taksiyle buraya geliyor. Burada birileriyle para alış verişi yapıyor. Daha sonra kayıplara karışıyor. İki gün önce polis ekipleri, işyerimin güvenlik kamerası kayıt cihazımı aldılar. Görüntülerde, bir taksinin yanaşıp birisinin para vermesi ve taksinin uzaklaşması vardı diye konuştu.

Lokantanın bulunduğu sokakta polis ekibinin tedbir amacıyla bekleyişi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Lokanta sahibi ile röportaj

-Lokantanın yanındaki dükkanın sahibiyle röportaj

-Dükkanın güvenlik kamerasından detay görüntü

-Sokakta bekleyen polis ekibinden görüntü

-Detaylar