Normalleşme Koronavirüsü artırdı

Koronavirüs salgını kapsamında düğün, nişan ve mevlitler ile taziye çadırlarına getirilen yasaklara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman, Elazığ gibi çok sayıda kentte uyulmaması vaka sayısının artmasına neden oldu.

Son olarak, Diyarbakır’da, bir mevlit yemeğine katılan corona virüsü hastasının, 37 kişiye virüs bulaştırdığı tespit edildi. 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde ise bu tür organizasyonların vaka sayısını arttırabileceğinden endişe ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar, normalleşmenin normay hayat olmadığını ve kurulalara uyulması gerektiğine dikkat çekiyor. Mesafe ve maske kuralanının özellikle uygulanması gerektiği belirtiliyor. Ancak sokaklarda çok sayıda vatandaşın maskesiz dolaştığı, özellikel pazar ve alışveriş noktalarında mesafe kurallarına uyulmadığı da bir gerçek olarak yansıyor.

Kurallara uyulmaması durumunda ikinci dalganın kısa sürede Türkiye'yi etkisi altına almasından endişe duyuluyor.