NOEL BABA KILIĞINDAKİ 2 TERÖRİST, SES BOMBASI ATTI VE OTOMATİK SİLAHLA TARADI

Tahsin GÜNER, İstanbul
En az 35 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin ses bombası attıktan sonra ellerindeki otomatik silahlarla kalabalığa rastgele açtığı belirtiliyor
Tahsin GÜNER, İstanbul En az 35 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin ses bombası attıktan sonra ellerindeki otomatik silahlarla kalabalığa rastgele açtığı belirtiliyor
01 Ocak 2017 Pazar 03:24
Tahsin GÜNER, İstanbul
En az 35 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin ses bombası attıktan sonra ellerindeki otomatik silahlarla kalabalığa rastgele açtığı belirtiliyor
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