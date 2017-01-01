NOEL BABA KILIĞINDA SALDIRAN TERÖRİSTİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ
Noel Baba kılığında saldıran teröristlerin görüntüleri
NOEL BABA KILIĞINDA SALDIRAN TERÖRİSTİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ
01 Ocak 2017 Pazar 02:41
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