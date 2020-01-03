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NİSSAN'IN ESKİ CEO'SUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Halil YILMAZ / İSTANBUL, () Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık...

GÜNDEM 03.01.2020, 23:16
NİSSAN'IN ESKİ CEO'SUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Halil YILMAZ / İSTANBUL, ()
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Dünya'nın konuştuğu olayda eski CEO Carlas Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli 7 şüpheli polis işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadelerinin ardından, yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakıldı. Savcılık, 5 şüpheliyi “Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme, 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, olayla ilgili Atatürk Havalimanı'nda inceleme yaptığı öğrenildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos GHOSN'un yasal olmayan yollarla Japonya'dan ülkemize getirilip aynı yöntemle Lübnan'a götürülmesi olayı ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos GHOSN'un Japonya'dan kaçırılıp ülkemiz üzerinden Lübnan'a götürüldüğüne dair paylaşımlar Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturmaya başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos GHOSN'un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir havayolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir."

İKİ UÇAĞA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Carlos GHOSN'un kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, suçta kullanılan 2 uçakta görev alan 4 pilot ve uçakların işletmeciliğini yapan özel havayolu şirketi müdürü olmak üzere toplam 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleri ile titizlikle devam edilmektedir."

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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